Kanovaarster Martina Wegman is bij de WK slalom in het Duitse Augsburg als zevende geƫindigd in de finale van de K1. Het goud ging naar de Duitse Ricarda Funk (30).

De 33-jarige Wegman had zich zaterdagochtend in Augsburg als negende voor de eindstrijd geplaatst. Lena Teunissen noteerde de twintigste tijd en mocht niet in de finale uitkomen.

Vorig jaar eindigde Wegman op de Olympische Spelen in Tokio eveneens als zevende.