Tennisser Brooksby verslaat zesvoudig kampioen Isner in Atlanta

De Amerikaanse tennisser John Isner gaat dit weekend niet op voor zijn zevende titel op het ATP-toernooi van Atlanta in negen jaar tijd. De 37-jarige Isner verloor in de kwartfinales met 3-6 6-1 6-4 van zijn landgenoot Jenson Brooksby, de nummer 43 van de wereld.

Isner, de mondiale nummer 25, pakte vorig jaar de titel in Atlanta en was er ook in 2013, 2014, 2015, 2017 en 2018 de beste. In 2016 stond hij ook in de finale. Hij verloor toen van Nick Kyrgios, die zich dit jaar op het laatste moment afmeldde.

De 21-jarige Brooksby, nog niet in het bezit van een titel, neemt het bij de laatste vier op tegen zijn landgenoot Frances Tiafoe. Die was met 6-4 6-2 te sterk voor Brandon Nakashima, die vorig jaar nog de eindstrijd haalde. De andere halve finale gaat tussen de Australiƫr Alex de Minaur en Ilja Ivasjka uit Belarus.

In Atlanta wordt het Amerikaanse hardcourtseizoen geopend. Op maandag 29 augustus begint in New York de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar.