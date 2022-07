Mountainbikester Anne Terpstra is bij de wereldbekerwedstrijd in het Amerikaanse Snowshoe tweede geworden in de korte race. De 31-jarige Terpstra moest in de Verenigde Staten alleen de Amerikaanse Gwendalyn Gibson voor zich dulden. Gibson was 2 seconden sneller.

Terpstra staat tweede in het klassement. De leiding is in handen van de Australische Rebecca McConnell, die in de korte race als achttiende eindigde.

Bij de mannen finishte David Nordemann als 27e.