Van Vleuten pakt leiderstrui Tour de France Femmes met lange solo

Annemiek van Vleuten heeft met een indrukwekkende solo in een bergrit de gele leiderstrui in de Tour de France Femmes gepakt. De 39-jarige wielrenster van Movistar reed op ruim 60 kilometer van de streep op de voorlaatste beklimming weg bij landgenote Demi Vollering, die pas minuten na de winnares over de finish kwam. De achterstand van Marianne Vos, die in de gele trui reed, was nog vele malen groter. De Tour voor vrouwen eindigt zondag.

Van Vleuten, vooraf een van de belangrijkste kandidaten voor de eindzege, liep aan het begin van deze Tour wat achterstand op. Ze kampte met een buikgriep en kon twee dagen niet eten en drinken. De achterstand in het klassement op Vos was zaterdag voor de rit een kleine 1,5 minuut, op concurrente Vollering 17 seconden. Die wist ze in de 127 kilometer lange bergrit van Sélestat naar Le Markstein ruimschoots goed te maken.