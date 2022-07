Verstappen start na problemen vanaf plek tien in Hongarije

Max Verstappen is vanwege technische problemen met zijn Red Bull-auto niet verder gekomen dan de tiende tijd in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Hongarije. De Nederlandse Formule 1-coureur meldde tijdens het beslissende deel van de laatste kwalificatiesessie op de boordradio dat hij geen vermogen had. “Niets werkt”, mopperde Verstappen, die er daarom niet in slaagde een snel rondje te rijden.

George Russell verraste op de Hungaroring door voor het eerst in zijn carrière poleposition te veroveren. De Britse coureur van Mercedes troefde de Ferrari’s van Carlos Sainz (tweede) en Charles Leclerc (derde) af.

Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen, bleef steken in het tweede deel van de kwalificatie. Hij vertrekt zondag om 15.00 uur vanaf de elfde plek, met Verstappen net voor zich. De Nederlander heeft in het WK-klassement al 63 punten voorsprong op Leclerc.