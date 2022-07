Wiebes verlaat Tour de France Femmes

Lorena Wiebes is tijdens de zevende etappe van de Tour de France Femmes afgestapt. De 23-jarige renster van Team DSM kwam vrijdag tijdens de zesde rit ten val.

“Na hard te hebben geknokt in het begin van de etappe van vandaag heeft Wiebes helaas moeten afstappen”, meldde Team DSM. Wiebes had van de medische staf toestemming gekregen om te starten. Ze had aan haar val flinke verwondingen overgehouden.

Wiebes won twee etappes in deze Tour de France. Ze zegevierde in de eerste rit op de Champs-Élysées in Parijs en was ook de snelste in de sprint van de vijfde etappe, de langste in deze achtdaagse rittenkoers.

In het klassement speelde Wiebes geen rol van betekenis. Ze stond 75e.

De Tour de France Femmes eindigt zondag.