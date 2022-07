Leclerc begrijpt niets van tactiek Ferrari

Charles Leclerc begrijpt niets van de tactiek van zijn renstal Ferrari in de Grote Prijs van Hongarije. De Monegask, tweede in het WK-klassement, kreeg bij zijn pitstop na bijna veertig rondes de harde banden onder zijn Ferrari. “Ik dacht dat ik over de radio had gezegd dat medium de juiste keuze zou zijn”, mopperde Leclerc bij Viaplay.

De 24-jarige coureur kon op zijn harde banden niet concurreren met onder anderen Max Verstappen, die hem op de medium banden tot twee keer toe passeerde. Toen ook Mercedes-coureur George Russell hem voorbij ging, dook Leclerc opnieuw de pits in om de harde banden te vervangen door de zachte banden. Hij eindigde gedesillusioneerd op de zesde plaats en zag zijn achterstand in het WK op racewinnaar Verstappen oplopen tot 80 punten.

“Ik weet niet echt waarom toch de harde banden eronder gingen, ik weet niet wat het doel hiervan was. Maar we moeten het accepteren. Het moet beter, dat is zeker”, zei Leclerc. “Ja, we moeten ons herpakken. Maar dat hebben we al een paar keer moeten doen tijdens de eerste seizoenshelft. We moeten het echt beter gaan doen.”

Opvallend was dat teambaas Mattia Binotto tijdens de slotfase van de race vertrok langs de pitmuur en in de garage verdween. De Italiaan keerde niet meer terug op zijn vaste plek aan de pitmuur. Ferrari liep tijdens de eerste seizoenshelft door tactische missers, uitvalbeurten en fouten van de coureurs al heel wat punten mis.