Meest succesvolle basketballer ooit in NBA overleden

De meest succesvolle basketballer ooit in de NBA, Bill Russell, is op 88-jarige leeftijd overleden. Russell werd in de jaren 50 en 60 elf keer kampioen met Boston Celtics. De familie maakte de dood van Russell via een verklaring op zijn sociale media bekend. “Bill Russell, de grootste winnaar in de Amerikaanse sportgeschiedenis, is vandaag op 88-jarige leeftijd vredig overleden, met zijn vrouw Jeannine aan zijn zijde.”

Eind vorig jaar overleed al Sam Jones, die samen met Russell tien titels vierde met de Celtics in de jaren dat de ploeg uit Boston de NBA domineerde. De Amerikaan overleed eveneens op 88-jarige leeftijd. Russell heeft één titel meer, behaald in 1957, en is daarmee de recordhouder in de NBA.

Russell werd ook twee keer kampioen als trainer van Boston Celtics, in 1968 en 1969. Hij behoort tot de Hall of Fame van de NBA. De prijs voor de meest waardevolle speler (MVP) van de jaarlijkse NBA-finale draagt zijn naam.