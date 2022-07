Mollema richt vizier na vierde plaats in Clásica op WK

Bauke Mollema eindigde zaterdag als vierde in de Clásica San Sebastián en boekte daarmee zijn tiende top 10-plaats in de Spaanse eendagskoers achter winnaar Remco Evenepoel. De 35-jarige wielrenner van Trek-Segafredo kijkt alvast uit naar de WK wielrennen in Australië, waar hij zowel in de wegwedstrijd als in de tijdrit hoopt te kunnen starten.

Mollema deed het opnieuw goed in de Spaanse wedstrijd, die hij in 2016 wist te winnen. Hij eindigde ook twee keer als tweede en werd een keer derde. “Tien opeenvolgende top 10-plaatsen geeft mijn gevoel over de Clásica goed weer”, zei de wielrenner over de wedstrijd op de website van zijn ploeg. “Ik had vertrouwen dat ik het weer goed kon doen. Ik heb de Tour de France afgesloten in een goede conditie en wist vanaf de eerste kilometers dat het gevoel goed was.”

De wielrenner gaat na een korte rustperiode toewerken naar de WK wielrennen in Australië. “Ik neem een korte vakantie van twee weken en dan begin ik met mijn trainingen voor het slot van het seizoen. Ik zal weer opstappen in de Ronde van Duitsland eind augustus en hoop ook geselecteerd te worden voor de WK. Daarna keer ik terug naar Italië voor de herfstklassiekers.”

Mollema wil op de WK graag twee keer in actie komen, niet alleen in de wegwedstrijd, maar ook in de tijdrit. Hij veroverde in juni voor het eerst de Nederlandse titel in het tijdrijden door onder anderen Tom Dumoulin te verslaan en maakte ook indruk met een zesde plaats in de tijdrit op de voorlaatste dag van de Tour de France. “Ik maak er geen geheim van dat ik graag beide races wil rijden, maar laten we respecteren dat die beslissing aan de bondscoach is.”