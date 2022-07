Oud-wedstrijdleider Masi ontving doodsbedreigingen na slotrace

Michael Masi, voormalig wedstrijdleider in de Formule 1, zegt dat hij online veel doodsbedreigingen ontving na zijn cruciale rol in de laatste race van vorig seizoen, waarin Max Verstappen wereldkampioen werd.

Tijdens de laatste race van 2021, de Grote Prijs van Abu Dhabi, besloot Masi na een crash alle achterblijvers tussen leider Lewis Hamilton (Mercedes) en Verstappen (Red Bull) weg te halen en het duo nog één ronde te geven om te racen. De Nederlander profiteerde maximaal van zijn verse banden en haalde Hamilton nog in, waardoor niet de Brit maar Verstappen wereldkampioen werd. De beslissing van Masi leidde tot grote onvrede bij Mercedes.

“Er waren een aantal donkere dagen. En zeker weten, ik voelde mij de meest gehate man ter wereld. Ik kreeg doodsbedreigingen, mensen zeiden dat ze achter mij en mijn familie aan zouden komen”, zegt Masi tegen mediabedrijf News Corp. “De berichten die ik via Facebook kreeg waren schokkend. Ze waren racistisch, gewelddadig, bruut. Ik ben overal voor uitgemaakt. En ze bleven maar komen. Niet alleen via Facebook, ook via LinkedIn, wat een professioneel platform om zaken te doen hoort te zijn”.

De Australiër werd in februari uit zijn functie gezet vanwege zijn rol in de race. Eerder deze maand liet hij weten te vertrekken bij autosportfederatie FIA, waar hij sindsdien een andere functie had.