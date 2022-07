Red Bull vervangt motoren Verstappen en Pérez in Hongarije

Max Verstappen begint om 15.00 uur aan de Grote Prijs van Hongarije met een nieuwe motor in zijn Red Bull-auto. Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez heeft eveneens een nieuwe krachtbron van Honda gekregen. Daarnaast verving Red Bull diverse onderdelen van de aandrijving in beide auto’s.

De Oostenrijkse renstal beleefde zaterdag een teleurstellende kwalificatie op de Hungaroring. Pérez bleef steken in de tweede sessie en start vanaf de elfde plaats, Verstappen staat schuin voor hem op de tiende plek. De wereldkampioen en leider in het WK-klassement kreeg in het beslissende deel van de kwalificatie te maken met technische problemen. “Ik heb geen vermogen”, mopperde Verstappen over de boordradio. “Niets werkt.” De Nederlander kon daardoor geen snelle ronde rijden.

Red Bull besloot als gevolg van de problemen om beide auto’s te voorzien van een nieuwe motor en diverse andere onderdelen. Omdat Verstappen en Pérez nog niet aan de limiet van maximaal drie motoren per seizoen zaten, levert ze dat geen gridstraffen op. Dat geldt wel voor Pierre Gasly, die zijn vierde motor van het seizoen liet plaatsen in zijn AlphaTauri. De Fransman start de GP van Hongarije vanuit de pitsstraat.

De Brit George Russell van Mercedes staat op de Hungaroring op poleposition. Verstappen heeft in het WK een voorsprong van 63 punten op Ferrari-coureur Charles Leclerc.