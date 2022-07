Van Vleuten: op deze manier de Tour de France winnen is een droom

De overtuigende manier waarop ze de Tour de France won, maakte veel los bij Annemiek van Vleuten. Op de slotklim naar La Super Planche des Belles Filles reed de Nederlandse wielrenster zo’n 5 kilometer voor de eindstreep hard bij iedereen weg.

“Ik wilde stiekem wel heel graag winnen vandaag”, zei Van Vleuten, die in de bergetappe van zaterdag ook al op overtuigende wijze de beste was en toen de gele leiderstrui overnam van Marianne Vos, tegen de NOS. “Om in het geel te winnen en hier op deze aankomst was een droom.”

Van Vleuten kende in de aanloop naar de slotklim problemen. De 39-jarige kopvrouw van Movistar moest vier keer van fiets wisselen, de eerste keer vanwege een lekke band. Van Vleuten was er niet over te spreken dat andere wielerploegen bij haar momenten van pech hard doorfietsten. “Van voren vond een aantal ploegen het nodig om door te trekken. Dat is niet mijn stijl van racen.”

De eindzege zorgde ook voor opluchting bij Van Vleuten. “Het was geen eenvoudige etappe en geen eenvoudige week. Het voelde als een supergrote achtbaan voor me”, zei de wielrenster, die aan het begin van de Tour een paar dagen flink ziek was. “Ik ben supertrots om de eerste winnaar te zijn van deze nieuwe editie van de Tour de France voor vrouwen. Ik hoop dat dit het begin is van meer, dat we deze wedstrijd kunnen uitbouwen tot een nog grotere wedstrijd. Het is een mijlpaal voor mij om op de erelijst te staan.”