Van Vleuten verdedigt ruime voorsprong in slotetappe Tour

Annemiek van Vleuten verdedigt in de laatste rit van de Tour de France Femmes een ruime voorsprong aan kop van het algemeen klassement. De Nederlandse wielrenster soleerde zaterdag in de Vogezen naar winst van de zevende etappe en gaat de slotrit in met ruim 3 minuten voorsprong op landgenote Demi Vollering.

De finish van de bergrit is na ruim 123 kilometer op La Super Planche des Belles Filles, een klim van de eerste categorie. Daarvoor staan ook al beklimmingen van de eerste en tweede categorie op het programma. De finish wordt rond 17.30 uur verwacht.

De vrouwen rijden voor het eerst sinds 2009 weer een echte etappekoers door Frankrijk, meteen na de Tour voor de mannen. Ook daarin eindigde een etappe op La Super Planche des Belles Filles, waar Tadej Pogacar de ritzege pakte vlak voor de uiteindelijke Tourwinnaar Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma.

Marianne Vos, die zaterdag de gele trui moest afstaan aan Van Vleuten, rijdt in de groene trui als leidster van het puntenklassement. De eindzege in dat klassement kan haar bijna niet meer ontgaan na het afstappen van nummer 2 Lorena Wiebes.