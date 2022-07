Verstappen moet op Hungaroring in de achtervolging

Max Verstappen staat op de Hungaroring nabij de Hongaarse hoofdstad Boedapest voor een inhaalrace. De regerend wereldkampioen en leider in het WK-klassement kwam zaterdag vanwege technische problemen aan zijn Red Bull-auto niet verder dan de tiende plaats in de kwalificatie. Verstappen heeft in het WK een comfortabele voorsprong van 63 punten op zijn eerste achtervolger, Charles Leclerc uit Monaco.

De Ferrari-coureur vertrekt om 15.00 uur vanaf de derde plaats. Zijn teamgenoot Carlos Sainz staat op de voorste startrij naast George Russell. De Britse coureur van Mercedes veroverde verrassend zijn eerste poleposition in de Formule 1.

Voor het Red Bull-team van Verstappen verliep de kwalificatie zeer teleurstellend. Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van de Nederlander, bleef al steken in de tweede sessie. Hij start vanaf de elfde plek.

Na de GP van Hongarije hebben de Formule 1-coureurs even vakantie. Het seizoen gaat eind augustus verder in België. Op 4 september staat de Dutch GP op Zandvoort op het programma.