Verstappen overtreft zijn eigen verwachtingen

Max Verstappen heeft in de Grote Prijs van Hongarije zijn eigen verwachtingen overtroffen. Na een teleurstellende kwalificatie op zaterdag, waarin hij niet verder kwam dan de tiende plaats, hoopte de Nederlander in de race in de buurt van het podium te komen. Het werd zelfs de winst.

“Wie had dit durven zeggen toen we vanochtend opstonden?” zei Verstappen. “Ik niet in ieder geval. Ik hoopte dicht bij het podium te kunnen komen. De omstandigheden waren heel tricky, maar we hadden een heel goede strategie met pitstops op het juiste moment. Ik kon met veel jongens in gevecht gaan op de baan. Ik heb veel lol gehad.”

Verstappen maakte in de race over zeventig rondes één foutje, vlak nadat hij Charles Leclerc was gepasseerd. De Nederlander raakte even de controle over zijn Red Bull-auto kwijt en spinde, maar na een ronde om z’n as (een ‘360’) kon hij zonder schade de race vervolgen. “Dat was om de achterbanden een beetje op te warmen”, zei Verstappen met een knipoog.