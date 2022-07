Verstappen rijdt vanaf tiende startplek naar zege in Hongarije

Max Verstappen heeft zijn achtste overwinning van dit seizoen in de Formule 1 behaald. De wereldkampioen startte de Grote Prijs van Hongarije vanaf de tiende plaats, maar wist dankzij de nodige inhaalacties en een goede tactiek de race op de Hungaroring naar zich toe te trekken. Verstappen (24) bouwde zijn toch al royale voorsprong aan kop van het WK-klassement daardoor nog verder uit.

Net als vorige week in Frankrijk kreeg de Nederlander op het podium gezelschap van de Mercedes-coureurs Lewis Hamilton (tweede) en George Russell (derde). Na 13 van de 22 grands prix heeft Verstappen 80 punten meer dan Ferrari-coureur Charles Leclerc, de nummer 2 van het WK die niet verder kwam dan de zesde plaats in Hongarije. Na een korte zomerstop gaat het seizoen eind augustus verder in België. Op 4 september staat de Dutch GP in Zandvoort op het programma.

Verstappen moest de race over zeventig rondes beginnen vanaf de tiende startplek. De Nederlander kreeg zaterdag tijdens het beslissende deel van de kwalificatie te maken met technische problemen aan zijn Red Bull-auto. De Oostenrijkse renstal besloot zowel Verstappen als zijn teamgenoot Sergio Pérez, die vanaf plek 11 moest starten, een nieuwe motor te geven voor de race.

Beide Red Bulls stonden voor een inhaalrace op de bochtige Hungaroring, waar inhalen niet zo makkelijk is. Toch slaagden Verstappen en Pérez erin om na de start gestaag op te klimmen. Na zestien rondes ging Verstappen naar binnen voor nieuwe banden, net als de van poleposition gestarte Mercedes-coureur George Russell. De Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Leclerc namen het initiatief over, maar na de tweede serie pitstops veranderde alles.

Leclerc besloot te switchen naar de harde band, terwijl Verstappen en de meeste andere coureurs in de top 10 kozen voor de medium banden. Op dat wat snellere rubber slaagde Verstappen er bij het ingaan van ronde 41 in om de Monegask te passeren. Aan het einde van die ronde spinde de Nederlander echter. De Red Bull draaide volledig om z’n as, waarna Verstappen de controle hervond. Leclerc passeerde hem daarbij, maar een paar rondes later ging Verstappen zijn rivaal opnieuw voorbij. Toen de leidende Hamilton even later een pitstop maakte, reed de Nederlander aan kop.

Leclerc en Ferrari beseften dat ze met de harde band de verkeerde keuze hadden gemaakt en dus ging de Monegask voor de derde keer naar binnen. Hij eindigde gedesillusioneerd als zesde, achter Pérez.

In de laatste rondes ging het steeds wat harder regenen, maar Verstappen kwam niet meer in de problemen en vierde zijn eerste zege op de Hungaroring.