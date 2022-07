Vollering raakt teamgenote Moolman kwijt voor laatste Touretappe

Wielrenster Demi Vollering is voor de laatste etappe in de Tour de France Femmes nog een teamgenote kwijtgeraakt. De Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman stapt niet meer op bij SD Worx voor de laatste bergrit van Lure naar La Super Planche des Belles Filles.

De 36-jarige wielrenster heeft een infectie opgelopen, meldt haar ploeg. “Na een medisch advies heb ik besloten om mijn lichaam te respecteren”, zei Moolman. “Het is gek hoe snel dingen kunnen veranderen, van je heel sterk voelen naar totaal leeg.”

Moolman kwam in de bergrit van zaterdag op ruime achterstand van winnares Annemiek van Vleuten binnen. De Zuid-Afrikaanse was de etappe begonnen als de nummer vijf in het algemeen klassement. Ze verloor echter ruim 13 minuten en zei na afloop zich niet goed te hebben gevoeld.

Ploeggenote Vollering finishte als tweede in de etappe in de Vogezen en begint ook als de nummer 2 achter Van Vleuten aan de slotetappe. Eerder moest Marlen Reusser al opgeven bij SD Worx. De Zwitserse liep een hersenschudding op bij een val.