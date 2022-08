Dubbel Australisch tennissucces in Atlanta

Het ATP-toernooi van Atlanta heeft dubbel Australisch tennissucces opgeleverd. Alex de Minaur won het enkelspel door de Amerikaan Jenson Brooksby in de finale te verslaan: 6-3 6-3. In het dubbel ging de titel naar de Australiƫrs Thanasi Kokkinakis en Nick Kyrgios.

De 23-jarige De Minaur, de nummer 21 van de wereld, veroverde zijn zesde titel op de ATP Tour en zijn eerste van dit jaar. In 2019 was hij ook al de beste in Atlanta. Brooksby verloor ook zijn derde ATP-finale, allemaal in eigen land. De 21-jarige Amerikaan stond vorig jaar in de finale in Newport en dit jaar in Dallas.

De eindstrijd van het dubbelspel in Atlanta was een volledig Australisch onderonsje. Kokkinakis en Kyrgios, begin dit jaar de winnaars van de Australian Open, versloegen hun landgenoten Jason Kubler en John Peers in twee sets: 7-6 (4) 7-5. Kyrgios trok zich begin vorige week vanwege knieklachten op het laatste moment terug voor het enkelspel in Atlanta. De verliezend finalist van Wimbledon was wel fit genoeg om samen met Kokkinakis te dubbelen.