Olympisch zwemkampioen Peaty slaat EK waarschijnlijk over

De Britse topzwemmer Adam Peaty slaat de Europese kampioenschappen langebaan deze maand in Rome waarschijnlijk over. De belangrijke concurrent van Arno Kamminga op de 100 meter schoolslag herstelt nog van een gebroken voet en heeft zijn topniveau van eerder nog niet bereikt. “Ik zie het nut er niet van in om iets te doen waar ik nu niet goed in zou zijn”, zei de drievoudig olympisch kampioen na zijn vierde plaats op de Commonwealth Games.

De 27-jarige Peaty brak in mei een voet en is net een maand uit het gips, maar de Engelsman was toch erg teleurgesteld over het resultaat. “Ik ben er kapot van. Ik ben dat beetje extra kwijt en ik weet niet of het aan mijn voet ligt, maar ik zal het de komende maanden en de komende twee jaar proberen terug te vinden.”

Het was voor Peaty zijn eerste nederlaag op de 100 meter schoolslag in acht jaar. De achtvoudig wereldkampioen kwam tot 59,86, een stuk verwijderd van zijn persoonlijk record van 56,88. James Wilby won met 59,25 goud voor Engeland op de Commonwealth Games.

Peaty ontbrak door zijn voetblessure in juni op de WK in Boedapest, waar Kamminga zilver pakte op de 100 meter achter de Italiaan Nicolò Martinenghi.