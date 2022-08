Schaatskoppel Leerdam en Verweij uit elkaar

De relatie tussen de schaatsers Jutta Leerdam en Koen Verweij is voorbij. Via Instagram maakten ze beiden bekend dat ze na ruim vijf jaar uit elkaar zijn gegaan.

“Ik ben Koen dankbaar voor de mooie jaren die we samen hebben gehad, echter heb ik onlangs de beslissing genomen om een punt achter onze relatie te zetten”, schrijft de 23-jarige Leerdam, die begin dit jaar bij de Olympische Spelen van Beijing zilver pakte op de 1000 meter. De Westlandse werd daarna in Hamar ook wereldkampioene sprint.

Verweij (31) wist zich niet te kwalificeren voor de Spelen. De Noord-Hollander pakte in 2014 olympisch goud op de ploegachtervolging en greep toen net naast het goud op de 1500 meter. Vier jaar later behaalde Verweij op de Spelen van Pyeongchang brons op de ploegachtervolging en massastart.

Verweij en Leerdam zetten enkele jaren geleden een eigen ploeg op. Het team (Worldstream-Corendon) werd dit voorjaar opgeheven nadat de schaatsster was overgestapt naar Jumbo-Visma. “We zitten in verschillende fases van ons leven en zijn niet meer de match die we ooit waren. Ik gun hem het allerbeste”, aldus Leerdam over de relatiebreuk met Verweij. “Ik wil me volledig focussen op mijn carrière en de fijne mensen om me heen.”

Verweij schrijft op Instagram: “Jutta heeft onlangs besloten om er een punt achter te zetten. Ze heeft me veel nieuwe dingen en inzichten bijgebracht en hopelijk ik haar ook.”