Tour-winnares Van Vleuten snelste in Draai van de Kaai

Annemiek van Vleuten heeft de Draai van de Kaai gewonnen. De wielrenster won het criterium een dag nadat ze de Tour de France Femmes in haar voordeel had beslist.

Van Vleuten was Marianne Vos en Shirin van Anrooij in Roosendaal te snel af. Vos reed in de groene trui als winnares van het puntenklassement in de Tour, Van Anrooij in de witte van het jongerenklassement.

Bij de mannen ging de zege naar Wout van Aert. De Belg finishte voor Mathieu van der Poel en Fabio Jakobsen. Van Aert won samen met Vos ook de koppeltijdrit.