Oscar Piastri maakt volgend jaar zijn debuut in de Formule 1. De 21-jarige Australiër neemt bij het Franse team Alpine de plek in van Fernando Alonso, die maandag bekendmaakte Sebastian Vettel op te volgen bij Aston Martin.

Piastri is nu reserve-coureur bij Alpine. In december won de coureur de wereldtitel in de Formule 2. Een jaar daarvoor verzekerde Piastri zich van de eindzege in de Formule 3.

Bij Alpine is de Fransman Esteban Ocon de andere coureur in de Formule 1.