Colombiaan Buitrago wint eerste rit in Ronde van Burgos

Santiago Buitrago heeft de eerste etappe in de Ronde van Burgos gewonnen. De Colombiaanse wielrenner van Bahrain Victorious reed in het klimmetje, op 600 meter van de eindstreep in Burgos, weg uit het peloton.

De Portugees Ruben Guerreiro van EF Education-Easypost eindigde op 3 seconden achterstand als tweede, net voor de Brit Tao Geoghegan Hart van Ineos Grenadiers. Wilco Kelderman (Bora-hansgrohe) was op de zesde plek de beste Nederlander.

De Ronde van Burgos, een voorbereidingswedstrijd op de Ronde van Spanje, duurt tot en met zaterdag. Vorig jaar ging de eindzege naar de Spanjaard Mikel Landa.