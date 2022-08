Duitser Ackermann sprint naar zege in vierde rit Ronde van Polen

De Duitser Pascal Ackermann heeft de vierde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. Voor de 28-jarige wielrenner van UAE Team Emirates is het zijn tweede overwinning van dit seizoen, na de zege in de Bredene Koksijde Classic in maart. In Polen bleef Ackermann in de sprint de Belg Jordi Meeus en Jonathan Milan uit Italiƫ voor. Olav Kooij, winnaar van de eerste etappe namens Jumbo-Visma, werd vijfde.

De rit over een kleine 180 kilometer vanuit Lesko in het zuiden van Polen kende enkele beklimmingen, de laatste op zo’n 20 kilometer van de finish in Sanok. De kopgroep werd op enkele kilometers van het einde bijgehaald door het peloton. Een aanval van de Tsjech Zdenek Stybar bleek niet krachtig genoeg voor de overwinning.

Sergio Higuita, de leider in het algemeen klassement, kwam samen met wat andere renners op een paar kilometer van de streep ten val. De Colombiaan behield wel de koppositie.