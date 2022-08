Honda blijft tot en met 2025 aan Red Bull Racing verbonden

Honda blijft Formule 1-team Red Bull Racing tot en met 2025 ondersteunen op het gebied van de ontwikkeling van de motoren. De oude verbintenis met het team van Max Verstappen liep tot en met volgend jaar.

Honda stapte in 2021 uit de Formule 1, maar bleef Red Bull – dat het heft meer in eigen hand nam – ondersteunen. Met succes, want regerend wereldkampioen Verstappen voert ook dit jaar het WK-klassement aan.

“We danken Honda voor hun positieve reactie op de samenwerking. We zijn verheugd om onze samenwerking in de Formule 1 tot eind 2025 voort te zetten met de door Honda geleverde ‘Power Unit’. We hebben tot nu toe een succesvolle relatie gehad. We wonnen het coureurskampioenschap in 2021 en leiden momenteel zowel het rijders- als het teamklassement, met als doel beide titels in 2022 veilig te stellen”, aldus Red Bull-topman Helmut Marko.