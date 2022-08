Tennisser Kyrgios slaat Laver Cup over voor tijd met familie

De Australische tennisser Nick Kyrgios doet dit jaar niet mee aan de Laver Cup. De nummer 63 van de wereld zegt tijd met zijn familie te willen doorbrengen. De verliezend finalist van Wimbledon dit jaar – Novak Djokovic was te sterk – deed in de voorgaande vier edities wel mee bij Team Wereld tegen Team Europa.

Teamcaptain John McEnroe heeft de Canadees Félix Auger-Aliassime, de Amerikaan Taylor Fritz en Diego Schwartzman uit Argentinië wel in zijn selectie voor de confrontatie met Team Europa in Londen in september. Bij de tegenstander, onder leiding van Björn Borg, maken Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray en Roger Federer hun opwachting.

Team Europa won de eerste vier edities van het toernooi waarin de Europese tennissers het opnemen tegen tennissers uit de andere werelddelen. De Laver Cup wordt dit jaar gespeeld in de O2 Arena in Londen.