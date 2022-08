Zweed Olsson volgt Richardsson op als bondscoach handballers

Staffan Olsson is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse handbalmannen. De 58-jarige Zweed is de opvolger van de IJslander Erlingur Richardsson, die twee maanden geleden met de Nederlandse handbalbond geen overeenstemming kon bereiken over een nieuw contract. Olsson debuteert halverwege oktober tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Belgiƫ.

De trainer won een zilveren medaille als bondscoach van de Zweedse handballers bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Olsson had de Zweedse ploeg acht jaar lang onder zijn hoede. Daarnaast was hij in eigen land trainer van Hammarby en van de Franse club PSG.

“Ik kijk er erg naar uit om de Nederlandse handballers te gaan coachen”, zegt Olsson. “Het is een interessante uitdaging om het team te ontwikkelen en kennis te maken met het Nederlandse handbal. Het zal leuk en inspirerend zijn om een team dat aantrekkelijk handbal speelt te trainen en te coachen.”

De Nederlandse handbalmannen doen volgend jaar voor het eerst sinds 1961 mee aan het WK.