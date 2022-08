Albon rijdt ook komende jaren in Formule 1 voor Williams

Alexander Albon rijdt ook de komende jaren in de Formule 1 voor Williams. De Britse renstal maakte bekend dat het contract van de 26-jarige Thai, geboren en opgegroeid in Engeland, met meerdere jaren is verlengd. Albon is bezig aan zijn eerste seizoen bij Williams.

Hij reed twee keer in de punten: in Australië (tiende) en Miami (negende). Met 3 punten staat hij op de negentiende plaats in het WK-klassement. Zijn Canadese teamgenoot Nicholas Latifi is als enige nog puntloos. De toekomst van Latifi in de Formule 1 is onzeker. Onder anderen de Nederlandse coureur Nyck de Vries zou in beeld zijn om hem op te volgen.

Albon bevestigde zijn contractverlenging via Twitter. Dat deed hij met een kwinkslag naar de verwarring die een dag eerder ontstond rond het team van Alpine. De renstal maakte bekend dat Oscar Piastri volgend jaar voor Alpine rijdt als opvolger van Fernando Alonso, maar de 21-jarige Australiër weersprak dat vervolgens zelf stellig via Twitter. Albon publiceerde woensdag een vergelijkbaar bericht als Piastri, maar dan met een andere boodschap. “Ik begrijp dat Williams met mijn instemming vanmiddag via een persbericht naar buiten heeft gebracht dat ik volgend jaar voor hen rijd. Dit klopt, ik heb een contract getekend voor 2023. Volgend jaar rijd ik voor Williams.”

Albon keerde dit seizoen na een jaar afwezigheid terug in de Formule 1. Hij nam bij Williams de plek over van de naar Mercedes overgestapte Brit George Russell. Albon debuteerde in 2019 in de koningsklasse bij Toro Rosso (nu AlphaTauri) en maakte halverwege dat seizoen promotie naar Red Bull, waar hij teamgenoot werd van Max Verstappen. De Fransman Pierre Gasly moest juist van Red Bull terug Toro Rosso.

Albon kon de verwachtingen bij het Oostenrijkse topteam niet waarmaken. Hij eindigde in 2020 twee keer op het podium (derde), maar moest desondanks aan het einde van dat seizoen plaatsmaken voor Sergio Pérez. Hij bleef toen wel als testcoureur aan Red Bull verbonden.