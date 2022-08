Duitser Bauhaus wint ontregelde sprint in Ronde van Polen

De Duitse wielrenner Phil Bauhaus heeft de vijfde etappe in de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De 28-jarige renner van Bahrain-Victorious bleef de Franse sprinter Arnaud Démare net voor. Op zo’n 800 meter van de finish in Rzeszów vond voorin het peloton een valpartij plaats, waardoor slechts een paar renners echt konden sprinten om de winst.

De Italiaan Jonathan Milan trok de sprint aan voor zijn ploeggenoot Bauhaus. De Duitser slaagde erin om Démare (Groupama-FDJ) net voor te blijven. Hij won dit jaar ook al de slotetappe in Tirreno-Adriatico. De Duitser Nikias Arndt kwam als derde over de finish.

Lang reed een kopgroep van acht renners, onder wie Boy van Poppel, voorop in de rit over 178,1 kilometer. De laatste twee vluchters werden op 2,5 kilometer van de streep ingerekend door het jagende peloton. Jumbo-Visma hoopte dat Olav Kooij voor de winst zou kunnen gaan, maar enkele renners van de Nederlandse ploeg waren betrokken bij de valpartij in een smalle bocht in de laatste kilometer.