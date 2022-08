‘Gouden’ teamsprinters naar EK in München

De ‘gouden’ teamsprinters Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg doen mee aan de EK baanwielrennen in München. Ze komen alle drie alleen in actie op de teamsprint, het onderdeel waarop ze al jaren domineren. Lavreysen, Hoogland en Van den Berg veroverden vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio samen met Matthijs Büchli olympisch goud en werden gekozen tot Sportploeg van het Jaar op het Sportgala.

Lavreysen pakte in Japan ook goud op de sprint, door zijn maatje Hoogland in de finale te verslaan. Op het onderdeel keirin veroverde de 25-jarige Brabander olympisch brons.

Bij de EK in München komen Lavreysen, Hoogland en Van den Berg alleen uit op de teamsprint. Dat geldt bij de vrouwen ook voor Shanne Braspennincx, de olympisch kampioene op de keirin. De 21-jarige Tijmen van Loon krijgt de kans op de sprint en keirin, bij de vrouwen rijdt Laurine van Riessen die individuele onderdelen.

“De voorbereiding richting de Spelen van Tokio was langer dan normaal”, zegt bondscoach René Wolff van de Nederlandse sprinters. “We willen de sporters daarom wat meer ruimte geven voor rust, dat is ook onderdeel van de ontwikkeling. Daarnaast is dit een mooie kans om jongeren zich verder te laten ontwikkelen op Europees niveau.”

De Nederlandse ploeg voor de EK baanwielrennen, die onderdeel zijn van het multi-EK in München, bestaat uit twintig renners.