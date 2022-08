Mickelson en andere golfers vechten schorsing PGA Tour aan

De majorwinnaars Phil Mickelson en Bryson DeChambeau hebben samen met negen andere golfers een rechtszaak aangespannen tegen de organisatie van de PGA Tour. De golfers, die allemaal zijn overgestapt naar de omstreden LIV Series, willen dat hun schorsing voor de PGA Tour wordt opgeheven. Ze eisen onder meer dat ze mogen meedoen aan de FedEx Cup Playoffs, het lucratieve ’toetje’ van het seizoen in de PGA Tour waarvoor enkele van de betrokken golfers zich al hadden gekwalificeerd.

De nieuwe LIV Golf Invitational Series is omstreden, omdat de toernooien die hieronder vallen worden gefinancierd door investeerders uit Saudi-ArabiĆ«. Vanwege de schendingen van de mensenrechten in dat land krijgen de golfers die kiezen voor het grote geld flink wat kritiek. Zesvoudig majorwinnaar Mickelson uit de Verenigde Staten zou zo’n 200 miljoen dollar hebben gekregen voor zijn overstap. Deze week kwam naar buiten dat zijn landgenoot Tiger Woods naar verluidt een bedrag tussen de 700 en 800 miljoen dollar heeft afgewezen om ook te gaan spelen in de LIV Series.

De ‘overstappers’ zijn niet meer welkom op de PGA Tour. De organisatie van de DP World Tour (voorheen de Europese Tour) besloot in juni de golfers die meedoen aan de LIV Series een boete van 100.000 pond op te leggen en te schorsen voor drie toernooien. Enkelen van hen stapten naar de rechter.