Osaka keert met zege terug op tennisbaan

Tennisster Naomi Osaka heeft een succesvolle rentree gemaakt. Ze was in de eerste ronde van het toernooi in het Amerikaanse San Jose in drie sets te sterk voor Zheng Qinwen uit China: 6-4 3-6 6-1. De Japanse stuit in de tweede ronde op Coco Gauff. De 18-jarige Amerikaanse gunde Anhelina Kalinina uit Oekraïne slechts een game: 6-1 6-0.

Osaka, viervoudig grandslamwinnares, raakte in mei geblesseerd aan een achillespees. Ze werd al in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld en meldde zich af voor Wimbledon. Ze bereidt zich in San Jose voor op de US Open, het toernooi dat ze tweemaal won.

Osaka is afgezakt naar de 41e positie van de wereldranglijst. Ze brak vorige maand met haar Belgische coach Wim Fissette.