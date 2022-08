Roosen ontwijkt zware crash en wint tweede rit Ronde van Burgos

Timo Roosen heeft de tweede etappe in de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. De Nederlandse wielrenner van Jumbo-Visma bleef in een merkwaardige sprint zijn ploeggenoten Edoardo Affini uit Italië en Chris Harper uit Australië voor.

Het drietal wist te ontkomen aan een zware crash, de rest van het peloton niet. De grote valpartij werd veroorzaakt door David Dekker, ook een renner van Jumbo-Visma. Meerdere renners vlogen daarbij tegen en zelfs over de hekken. De drie renners van Jumbo-Visma wisten de val te ontwijken, omdat zij in een zogenoemd ’treintje’ voorop reden om de sprint aan te trekken. Dekker reed in vierde positie, achter zijn drie ploeggenoten.