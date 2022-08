Wielrenster Wiebes stapt over van DSM naar SD Worx

Wielrenster Lorena Wiebes fietst vanaf komend seizoen voor SD Worx. De 23-jarige sprintster komt over van Team DSM. Wiebes ondertekent een contract voor drie jaar bij de Nederlandse ploeg.

“Lorena is een rassprintster. Wanneer het op pure snelheid aankomt, is zij veruit de beste”, zegt sportief manager Danny Stam van Team SD Worx. “Het grote aantal overwinningen dit seizoen zegt wel iets over haar kwaliteiten. Hoewel wij vooral focussen op de zwaardere wedstrijden en er als ploeg ook van houden om de koers te maken, is het ook wel fijn wanneer je als ploeg een grote kans in de sprint maakt. Voor de komende jaren hebben we met Demi Vollering, Lotte Kopecky en Wiebes drie wereldtoppers in huis die ieder op hun eigen terrein uitblinken.”

Wiebes won dit seizoen al zeventien wedstrijden en is daarmee de succesvolste wielrenster in het vrouwenpeloton. Ze zegevierde onlangs twee keer in de Tour de France Femmes, onder meer in de openingsrit door Parijs. Wiebes reed een dag in de gele trui. Ze stapte zaterdag af tijdens de zevende etappe, als gevolg van een val een dag eerder.

“Al jaren droomde ik ervan om deel uit te kunnen maken van het beste vrouwenteam ter wereld met meerdere wereldtoppers waar ik me ook aan kan optrekken”, zegt Wiebes in een bericht van haar nieuwe werkgever. “Ik had in principe graag bij mijn huidige team willen blijven, maar kreeg van Team SD Worx een aanbieding die veel mogelijkheden biedt.”

De rolverdeling binnen het team is volgens Stam duidelijk. “Met Wiebes gaan we voor de echte massasprints, terwijl Kopecky in de ietwat zwaardere wedstrijden wordt uitgespeeld. Ik zie bij Wiebes ook het talent om zich nog verder te ontwikkelen. De kracht van onze ploeg is altijd geweest dat we met meerdere toppers naast elkaar aan de start staan. Daarnaast komen er steeds meer wedstrijden op de kalender in het vrouwenwielrennen. Dat betekent ook dat we steeds vaker een dubbelprogramma zullen rijden en daar extra in moeten investeren.”