Jumbo-Visma-renner Dennis pakt goud bij tijdrit Gemenebestspelen

Jumbo-Visma-renner Rohan Dennis heeft op de Gemenebestspelen een gouden medaille gepakt op de individuele tijdrit. De 32-jarige Australiƫr, die sinds dit jaar voor de Nederlandse ploeg uitkomt, was in de Engelse stad Birmingham een klasse apart.

Dennis hield de Engelsman Fred Wright 26,28 seconden achter zich en het brons was voor Welshman Geraint Thomas, die 28,49 toegaf op de winnaar. Tijdritspecialist Dennis deed onlangs niet mee aan de Tour de France, waar zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard uit Denemarken de eindzege voor zich opeiste.

De Gemenebestspelen worden om de vier jaar gehouden en er doen sporters aan mee uit landen die deel uitmaken van het Gemenebest van Naties.