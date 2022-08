Ritzege Franse stagiair Tronchon in Burgos, Sivakov nieuwe leider

Bastien Tronchon heeft zijn eerste zege als profwielrenner behaald. De 20-jarige Fransman deed dat in de derde etappe van de Ronde van Burgos, waar hij als stagiair meerijdt in de ploeg van AG2R-Citroën.

In de 156 kilometer lange rit, van Quintana Martin Galindez naar Villarcayo, moesten de renners meerdere klimmen over. Tronchon bleef samen met de Rus Pavel Sivakov vooruit. Tronchon was in de sprint duidelijk de snelste. Sivakov, die fietst voor Ineos Grenadiers, neemt wel de leiderstrui over van Santiago Buitrago van Bahrain Victorious. De Colombiaan won dinsdag de openingsrit. Sivakov heeft in het klassement 23 tellen voorsprong op Buitrago.

De Spanjaard Alejandro Valverde was op 28 seconden achterstand de snelste van de achtervolgende groep en finishte als derde.

In de Ronde van Burgos ging de zege in de tweede etappe een dag eerder naar Timo Roosen. De Nederlandse renner van Jumbo-Visma kwam samen met twee ploeggenoten als eerste aan bij de finish nadat David Dekker, ook van Jumbo-Visma, achter dat drietal voor een massale valpartij in het peloton had gezorgd toen hij op een vluchtheuvel onderuitging.