Van Kalmthout verlengt contract bij raceteam Ed Carpenter

De Nederlandse autocoureur Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout heeft zijn contract bij het team van Ed Carpenter met meerdere jaren verlengd. De 21-jarige Hoofddorper, die in de Verenigde Staten vooral bekend is als VeeKay, rijdt sinds 2020 in de IndyCar Series voor Ed Carpenter Racing. Hij boekte vorig jaar zijn eerste en vooralsnog enige zege in de populaire Amerikaanse raceklasse.

“Ik ben heel blij dat ik doorga bij dit team, in wat mijn vierde jaar in de IndyCar Series wordt”, aldus Van Kalmthout. “Ed Carpenter heeft me deze kans gegeven en zorgt ervoor dat ik steeds weer mijn talenten kan laten zien in deze auto. We worden ieder seizoen beter en dat hopen we door te zetten in 2023.”

De Nederlander werd in zijn eerste seizoen uitgeroepen tot nieuwkomer (rookie) van het jaar. Vorig jaar won Van Kalmthout de GMR Grand Prix in Indianapolis. Enkele weken daarna reed VeeKay in de Indy 500 een tijdje aan de leiding, maar hij eindigde uiteindelijk als achtste op de beroemde ‘Oval’ van Indianapolis. Dit jaar viel hij uit, nadat hij net als vorig jaar vanaf de derde plek was gestart.

Carpenter, die zelf ook voor zijn eigen team rijdt, omschrijft de Nederlander als “een extreem veelzijdige en getalenteerde coureur”. De Amerikaan hoopt dat VeeKay meer races kan gaan winnen en zelfs voor het kampioenschap kan gaan.