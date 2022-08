Wielrenner Arensman boekt eerste profzege in klimtijdrit in Polen

Wielrenner Thymen Arensman heeft zijn eerste overwinning bij de profs behaald. De 22-jarige renner van Team DSM schreef in de Ronde van Polen de klimtijdrit over 11,8 kilometer op zijn naam. Arensman was de sterkste in de korte tijdrit, van Gronków naar skistation Rusinski Wierch in het Tatragebergte. Hij klom in het algemeen klassement van de etappekoers uit de UCI WorldTour naar de tweede plaats.

Het parcours liep vrijwel alleen maar omhoog, met een maximaal stijgingspercentage van 8 procent. Na 10 kilometer volgde nog een stukje naar beneden. Arensman legde de tijdrit af in 17 minuten en 40 seconden. Hij was 7 seconden sneller dan de Amerikaan Magnus Sheffield. De Brit Ethan Hayter eindigde op 8 seconden als derde en nam de gele leiderstrui over van Sergio Higuita. De Colombiaan moest ruim 50 seconden toegeven op Arensman, die zelf in het klassement klom naar plek twee. Higuita zakte naar de achtste plaats.

De Ronde van Polen eindigt vrijdag met een rit over 180 kilometer naar Krakau. In het begin van de etappe moet nog flink geklommen worden. Arensman gaat de slotrit in met 11 seconden achterstand op Hayter, die rijdt voor Ineos Grenadiers. Alles wijst erop dat de jonge Nederlander volgend jaar ook voor die Britse topploeg uitkomt, al heeft Ineos de komst van Arensman nog niet bevestigd.

De jonge Gelderlander uit het dorp Deil staat bekend als een goede tijdrijder. Arensman werd vorig jaar derde in de afsluitende tijdrit van de Vuelta en eind mei sloot hij de Giro in Verona af met de tweede plaats in de tijdrit. Hij moest toen alleen de Italiaan Matteo Sobrero voor zich dulden. Sobrero werd in de Poolse klimtijdrit achtste, op ruim een halve minuut van Arensman.