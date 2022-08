Wielrenner Arensman: niet mijn beste dag, maar wel goed genoeg

Wielrenner Thymen Arensman was na zijn tijdrit in de Ronde van Polen verre van tevreden, maar mocht desondanks een tijdje later het podium op als etappewinnaar. “Ik had niet mijn beste dag, maar het was toch goed genoeg voor de winst”, zei de 22-jarige Gelderlander. “Geweldig om mijn eerste overwinning als prof te behalen en dan ook nog in een tijdrit in een WorldTour-koers.”

Arensman had in grote rondes al bewezen een goede tijdrijder te zijn. Hij eindigde vorig jaar als derde in de afsluitende tijdrit in de Vuelta en in mei besloot hij de Giro met een tweede plaats in de tijdrit in Verona. In de Ronde van Polen ging de rit tegen de klok grotendeels bergop. Arensman legde de 11,8 kilometer het snelste af en steeg in het algemeen klassement naar de tweede plaats. Hij gaat de slotrit van vrijdag in met 11 seconden achterstand op de Britse geletruidrager Ethan Hayter.

“Dit was een goede dag. Alle voorbereidingen van de staf en het team klopten”, aldus Arensman, die Team DSM na dit seizoen verlaat. De jonge Nederlander stapt naar alle waarschijnlijkheid over naar de Britse topploeg Ineos Grenadiers. “Deze overwinning was alleen maar mogelijk dankzij de investeringen die het team met mij heeft gedaan in het tijdrijden. We kunnen allemaal trots zijn op deze prestatie.”