Formule 1-team McLaren wil Ricciardo vervangen door Piastri

Het Formule 1-team McLaren heeft de Australische coureur Daniel Ricciardo laten weten dat hij na dit seizoen moet plaatsmaken voor zijn landgenoot Oscar Piastri. Dat meldt onder meer het doorgaans goed geïnformeerde Autosport.com. Ricciardo heeft weliswaar nog een contract voor een jaar bij McLaren, maar de Britse renstal is ontevreden over zijn prestaties.

De 33-jarige Australiër is bezig aan zijn tweede seizoen bij McLaren. Vorig jaar won Ricciardo, die sinds 2011 in de Formule 1 rijdt en bij Red Bull twee keer derde werd in het WK, de Grote Prijs van Italië op het circuit van Monza. Hij werd desondanks regelmatig overvleugeld door zijn Britse teamgenoot Lando Norris, die twee plaatsen boven hem eindigde in het WK-klassement. Dit seizoen is het verschil nog groter. Terwijl Norris al 76 punten bij elkaar reed, staat Ricciardo pas op 19 punten. Voor de Australiër dreigt daarom een vertrek bij McLaren.

Zijn 21-jarige landgenoot Piastri zou zijn plek in 2023 overnemen. Eerder deze week kondigde Alpine aan dat Piastri volgend jaar Fernando Alonso vervangt bij dat team, maar de Australiër ontkende dat op sociale media. Piastri benadrukte dat hij geen contract heeft bij Alpine voor 2023. Het versterkte de al langer gaande geruchten dat hij bij McLaren gaat debuteren in de Formule 1.

Alonso verhuist na dit seizoen naar Aston Martin, waar hij de plek overneemt van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. De Duitser verlaat de Formule 1.

Ricciardo won in zijn carrière acht grands prix, waarvan zeven in dienst van Red Bull. De Australiër was bij het Oostenrijkse topteam een paar jaar teamgenoot van Max Verstappen.