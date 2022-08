Jonge tennisster Gauff verslaat van blessure teruggekeerde Osaka

De jonge Amerikaanse tennisster Coco Gauff heeft de van een blessure teruggekeerde Naomi Osaka uitgeschakeld op het WTA-toernooi in het Amerikaanse San Jose. De 18-jarige finaliste van de afgelopen editie van Roland Garros won met 6-4 6-4. Na een 5-1-voorsprong in de tweede set stevende Gauff af op een grotere overwinning, maar Osaka overleefde zeven matchpoints en kwam nog enigszins terug.

De als zesde geplaatste Gauff stuit in de volgende ronde op Paula Badosa uit Spanje, de nummer 2 van de plaatsingslijst. De Griekse Maria Sakkari, die als eerste was geplaatst in Californiƫ, liet zich verrassen door de ongeplaatste Shelby Rogers uit de VS (6-1 6-3).

Osaka, viervoudig grandslamwinnares, raakte in mei geblesseerd aan een achillespees. De 24-jarige Japanse werd al in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld en meldde zich af voor Wimbledon. Ze bereidt zich in San Jose voor op de US Open, het toernooi dat ze tweemaal won.

Osaka is afgezakt naar de 41e positie van de wereldranglijst. Ze brak vorige maand met haar Belgische coach Wim Fissette.