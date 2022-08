Majka en drie ploeggenoten tot eind 2024 bij UAE Team Emirates

De Poolse wielrenner Rafal Majka komt ook de komende twee seizoenen uit voor UAE Team Emirates. De 32-jarige Majka heeft zijn contract tot eind 2024 verlengd.

Majka rijdt sinds 2021 voor UAE Team Emirates en hij had vorig jaar een belangrijk aandeel in de Tourzege van Tadej Pogacar. Vorig jaar won hij in dienst van de ploeg een etappe in de Vuelta.

Ook de Italiaan Diego Ulissi, de Amerikaan Brandon McNulty en Mikkel Bjerg uit Denemarken verlengden hun verbintenis tot eind 2024. De 33-jarige Ulissi rijdt al jaren voor de ploeg en heeft al 54 overwinningen achter zijn naam staan, McNulty (24) en Bjerg (23) kwamen in 2020 bij de ploeg als talentvolle renners.

Dit jaar lukte het UAE Team Emirates niet de Tourzege te prolongeren. Team Jumbo-Visma bleek te sterk en de Deen Jonas Vingegaard pakte namens de Nederlandse ploeg de eindzege.