Schippers meldt zich af voor EK atletiek

Dafne Schippers heeft zich afgemeld voor de EK atletiek in München, later deze maand. De 30-jarige sprinter ondervindt hinder van een rugblessure.

“Dat het leven van een atlete niet altijd even makkelijk is, dat wist ik al een tijdje. In Italië is er een nieuwe rugblessure bijgekomen, terwijl ik dacht dat ik er vanaf was”, schrijft Schippers op Instagram.

“Op foto’s en scans was een breukje in mijn wervels te zien. De timing had niet slechter gekund, aangezien ik volledig gefocust was op de EK. Ik ga mijn teamgenoten nu vanuit huis aanmoedigen en er alles aan doen om snel te herstellen.”

De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter ontbrak vorige maand op de WK in Eugene, maar ze had zich op de 100 meter wel geplaatst voor de Europese kampioenschappen. Schippers beschouwt 2022 als een ’tussenjaar’ waarin ze zich focust op de 100 meter en de 200 meter laat zitten. Haar beste seizoenstijd is 11,13 seconden, ruim drie tienden boven haar Nederlands record (10,81).

Na de Olympische Spelen van Tokio gooide Schippers na een lange vakantie het roer volledig om. Ze verliet Papendal en trainer Bart Bennema en stelde een compleet nieuw team van coaches en begeleiders samen. De basis ligt nu in Haarlem bij voormalig bondstrainer Wigert Thunnissen.

De EK atletiek zijn van 15 tot en met 21 augustus. München organiseert van 11 tot en met 21 augustus een multi-EK. Behalve atletiek staan ook wielrennen (weg, baan, mountainbike en BMX), beachvolleybal, turnen, roeien, tafeltennis, triatlon, kanosprint en sportklimmen op het programma. De atletiekwedstrijden vinden plaats in het Olympiastadion.