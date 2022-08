Tenniswedstrijd Van de Zandschulp uitgesteld door slecht weer

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft zijn tenniswedstrijd in de derde ronde van het ATP-toernooi in Washington donderdag niet kunnen afmaken door slecht weer. Bij een stand van 6-4 2-6 vervolgt de beste tennisser van Nederlander vrijdag later op de dag zijn partij tegen de Amerikaan Frances Tiafoe.

Diezelfde dag, lokale tijd, staat de kwartfinale op het programma tegen de winnaar van het duel tussen Nick Kyrgios en Reilly Opelka. Die wedstrijd kon ook niet worden afgemaakt. Het regende in Washington en ook was er onweer na een hete dag.