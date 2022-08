Waterpolosters behalen bij Sardinië Cup tweede zege

De Nederlandse waterpolosters hebben op het toernooi om de Sardinië Cup hun tweede overwinning behaald. Het team van bondscoach Evangelos Doudesis versloeg in Sassari de Griekse waterpolosters met 12-10.

Griekenland wist lang bij te blijven, maar in de vierde en laatste periode nam Oranje via Iris Wolves en Nina ten Broek alsnog afstand. De overige treffers van Oranje kwamen op naam van Brigitte Sleeking (drie), Vivian Sevenich (twee), Sabrina van der Sloot, Simone van de Kraats, Bente Rogge, Maud Koopman en Fleurien Bosveld.

Nederland, dat in voorbereiding is op het EK dat eind augustus in de Kroatische stad Split begint, won donderdag met 12-9 van Italië en begon het toernooi een dag daarvoor met een nederlaag tegen Spanje (7-8).