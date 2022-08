Atlete Bol voor het eerst onder de 50 seconden op 400 meter

Atlete Femke Bol heeft bij de Diamond League in Polen als eerste Nederlandse vrouw onder de 50 seconden gelopen op de 400 meter. De 22-jarige Amersfoortse zegevierde in het Slaski-stadion in Chorzów in 49,75 seconden.

Daarmee haalde de atlete ruim zes tienden van een seconde af van haar persoonlijk record dat ze vorig jaar had gelopen in Roemenië (50,37). Die tijd gold ook een tijdje als Nederlands record, maar Lieke Klaver dook daar vorige maand bij de WK in Eugene onder. Na 50,24 in de series klokte Klaver 50,18 in de halve finales. De 23-jarige Klaver greep in de eindstrijd met 50,33 net naast de medailles (vierde).

Bol focuste zich bij de WK op de 400 meter horden, het onderdeel waarop ze vorig jaar in Tokio olympisch brons had gepakt. In Eugene volgde een zilveren medaille, achter de ongenaakbare Amerikaanse Sydney McLaughlin.

Bol liep in Chorzów haar eerste 400 meter van dit jaar. Zonder horden op de baan doorbrak ze de ‘magische’ grens van 50 seconden. Haar 49,75 betekende niet alleen een Nederlands record, maar ook een zogeheten meetingrecord. De Poolse Natalia Kacmarek eindigde voor eigen publiek als tweede in 49,86.

“Ik miste mijn horden wel een beetje, maar het is geweldig om de grens van 50 seconden te doorbreken”, zei Bol. “Dit is een droom. Ik wist dat ik het in mijn benen had, want op de training ging het steeds beter, maar het is geweldig om dit eindelijk te doen. Natalia zette me in de laatste meters echt onder druk en concurrentie helpt me altijd om het nóg beter te doen. Het lijkt makkelijker zonder horden, maar ik moest wel wennen aan de snelheid. Het is dan een kwestie van gefocust blijven en dat lukte nu heel goed.”

Bij de EK van later deze maand in München komt Bol in principe in actie op zowel de 400 meter als de 400 meter horden, al maakte ze na haar recordrace in Chorzów nog wel een voorbehoud. “Ik weet nog niet of ik beide onderdelen ga lopen, ik moet daar met mijn coach nog een beslissing over nemen.” Met de estafetteploeg kan Bol op de 4×400 meter ook voor een medaille gaan op de EK.