Team Emirates legt wielertalent Ayuso vast tot en met 2028

UAE Team Emirates heeft het contract van wielertalent Juan Ayuso verlengd tot eind 2028. De 19-jarige Spanjaard rijdt sinds 2021 voor de ploeg van de Sloveense kopman Tadej Pogacar.

Ayuso werd in juni vorig jaar aangetrokken als onderdeel van de langetermijnvisie van de ploeg om jonge talenten zich verder te laten ontwikkelen. De wielrenner had toen vlak daarvoor de Giro d’Italia voor beloften op zijn naam geschreven.

“Hoewel hij pas aan zijn eerste volwaardige profseizoen bezig is en een van de jongste renners van het peloton is, heeft Ayuso al kunnen zegevieren in het Circuito de Getxo in Spanje”, meldt de ploeg. In die Spaanse koers eind juli bleef hij onder anderen Wilco Kelderman voor die als derde finishte.