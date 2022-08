Wielrenster Koster verruilt Jumbo-Visma in 2023 voor Uno-X

Wielrenster Anouska Koster verruilt komend seizoen het tenue van Jumbo-Visma voor dat van de Noorse ploeg Uno-X. Het team meldt de komst van de 28-jarige wielrenster voor volgend seizoen via Twitter. “Goede gesprekken hebben geleid tot een nieuw avontuur voor de voormalig Nederlands kampioene”, meldt de ploeg.

Koster werd Nederlands kampioen in 2016. Sinds 2021 rijdt ze voor Jumbo-Visma. “Vanaf het eerste moment had ik een heel goed gevoel bij dit geweldige Scandinavische WorldTourteam”, laat Koster weten. “Ik kijk echt uit naar dit nieuwe avontuur dat start in 2023.