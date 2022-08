Dennis mist na opname in ziekenhuis wegkoers Gemenebestspelen

Wielrenner Rohan Dennis mist zondag de wegwedstrijd van de Gemenebestspelen in Groot-Brittannië. De Australiër werd zaterdag opgenomen in het ziekenhuis na gezondheidsklachten en zal op advies van de artsen niet starten, meldt het Australische team.

Dennis won afgelopen donderdag goud op de tijdrit. De wielrenner die rijdt voor Jumbo-Visma werd zaterdag niet lekker toen hij wakker werd, en is overgebracht naar het ziekenhuis voor onderzoek en ter observatie. Uit voorzorg is Dennis afgemeld voor de wegwedstrijd. Hij voelt zich volgens het Australische team “comfortabel” en blijft nog voor controle in het ziekenhuis.