Italiaanse Ducati-coureur Bagnaia wint in MotoGP op Silverstone

De Italiaanse motorcoureur Francesco Bagnaia heeft de Grote Prijs van Groot-Brittannië in de MotoGP op zijn naam geschreven. De Ducati-coureur boekte op het circuit van Silverstone zijn vierde zege van het seizoen. De Spanjaard Maverick Viñales eindigde als tweede, de Australiër Jack Miller werd derde.

Yamaha-coureur Fabio Quartararo, de Franse leider in het WK, eindigde als achtste. De Spanjaard Aleix Espargaró, de nummer 2 in het klassement, finishte daar een plaats achter als negende. De Fransman Johann Zarco vertrok van poleposition, maar hij ging in leidende positie onderuit met nog zestien ronden te gaan.

Bagnaia won drie keer eerder dit seizoen, waaronder de TT van Assen in juni. In de zomerstop na de race in Assen veroorzaakte de coureur tijdens zijn vakantie op Ibiza een auto-ongeluk, waarbij niemand gewond raakte. Uit een blaastest bleek dat de coureur van Ducati te veel gedronken had.